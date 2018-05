DAX - Wieder oben auf

André Rain,

Hallo am Morgen,

nach Kursverlusten zum Handelsbeginn stabilisierte sich der DAX gestern um die Mittagszeit oberhalb der Kreuzunterstützung bei 12.827 Punkten und startet mit den US Märkten dann eine Erholung. Heute startet er knapp im Plus in den Handel und pendelt in enger Handelsspanne seitwärts. Das gestrige Tageshoch vom Handelsstart bietet bislang Widerstand. Die deutliche Erholung seit den gestrigen Tiefs hinterlässt einen bullischen Beigeschmack.

Sehr kurzfristig ist unklar, ob es direkt zu einem neuen Angriff auf den Widerstandsbereich bei 12.950 - 12.980 Punkten mit Ausbruchsversuch nach oben kommt oder eine zweite Abwärtswelle folgt. Dank der weiten Erholung ist das Abwärtspotenzial beschränkt, eine dreiwellige Korrektur mit ähnlichem Umfang der Abwärtswellen würde ein maximales Korrekturziel an der Kreuzunterstützung bei 12.827 Punkten ausspucken. Anschließend kann es zu einer weiteren Rallybewegung kommen.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 12.980 Punkte, ist Platz für eine Aufwärtswelle bis 13.125 - 13.150 Punkte. Mit einem signifikanten Rückfall unter 12.810 hingegen kann sich die Korrektur ausdehnen bis 12.760 - 12.775 Punkte oder darunter bis 12.690 - 12.715 und 12.630 Punkte. Erst mit Kursen unterhalb von 12.600 trübt sich das Bild deutlicher ein.

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2018 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 24,88 10.475 5,23 29.06.2018 DAX Index HX06NH 31,12 9.850 4,18 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.05.2018; 10:40 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 7,35 13.650 17,20 29.06.2018 DAX Index HW9XSD 4,01 13.310 31,07 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.05.2018; 10:42 Uhr

