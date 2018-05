3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions erreicht wesentlichen Meilenstein mit Zustimmung der Hauptversammlung. Beschlossene Maßnahmen verbessern finanzielle Position von AEG PS durch substanzielle Schuldenreduktion und Delisting DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Delisting 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions erreicht wesentlichen Meilenstein mit Zustimmung der Hauptversammlung. Beschlossene Maßnahmen verbessern finanzielle Position von AEG PS durch substanzielle Schuldenreduktion und Delisting 09.05.2018 / 14:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 9. Mai 2018. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions-Gruppe, hielt heute ihre zweite außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der 3W Power S.A. (die "AHV") ab und stimmte einer substanziellen Schuldenreduktion und dem Delisting von der Frankfurter Börse zu. Diese Schritte führen zu einer soliden Bilanz und einer stabilen finanziellen Basis des Unternehmens. Dies wird begleitet durch umfangreiche operative Restrukturierungsmaßnahmen, die größtenteils bereits umgesetzt wurden und wirksam sind, und legt den Grundstein für profitables Wachstum. Durch die stark verbesserte Finanzsituation des Unternehmens bleibt das Unternehmen ein vertrauensvoller und stabiler Partner für seine Kunden und Zulieferer und wird all seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommen. Bereits vor der AHV haben die Anleihegläubiger den Maßnahmen in der Anleihegläubigerversammlung am 25. Januar 2018 zugestimmt. Der Restrukturierungsplan besteht aus mehreren wichtigen Maßnahmen, die in den nächsten zwei Monaten umgesetzt werden und zu einer fundamentalen Verbesserung der finanziellen Unternehmenssituation führen werden. Folgende Maßnahmen wurden beschlossen: - Eine Reduktion der Schulden von derzeit EUR 86 Mio. auf EUR 15 Mio., durch Verzicht auf die Unternehmensanleihen gegen Einräumung von Bezugsrechten auf die neuen Aktien der Barkapitalerhöhung und Rückzahlung des EUR 5 Mio. Brückenkredits, - Das Delisting des Unternehmens von der Frankfurter Börse, - Die Verbesserung der Zahlungsbedingungen der verbleibenden EUR 15 Mio. Schulden (Herabsetzung des Zinssatzes in Kombination mit dem Konzept 'pay as you can' und der Verlängerung der Laufzeit bis Januar 2021) - Die Herausgabe neuer Aktien und die Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 8 Mio. Das Delisting von der Börse wird zu Kosteneinsparungen führen und das Unternehmen kann sich voll auf das Wachstum der Geschäftstätigkeit konzentrieren. Die neuen Aktionäre des Unternehmens werden existierende Investoren sein, die langfristige Partner sind und das Unternehmen in den schwierigen Zeiten der letzten Jahre unterstützt haben. Von einer Verbesserung des Umlaufkapitals ist auszugehen und wird dem Unternehmen mehr Flexibilität geben, Wachstumschancen wahrzunehmen. Das Unternehmen hat beachtlichen Aufwand investiert in den letzten Jahren, um das operative Geschäft strukturell zu verbessern und ist zuversichtlich für die zukünftige Entwicklung. Jeffrey Casper, CEO von AEG Power Solutions, erklärt: "Das Unternehmen hat eine schlankere und flachere Organisationsstruktur, eine stark reduzierte Fixkostenbasis und hat in der letzten Zeit mehrere neue Produktinnovationen eingeführt, die auf die Kundenbedürfnisse in verschiedensten Märkten abgestimmt sind. Stabile ökonomische Verhältnisse in den meisten Regionen der Welt und eine Erholung im Öl- & Gas-Geschäft sind wichtige Stützpfeiler für unser Wachstum. In der Zukunft sehen wir interessante Möglichkeiten in neuen dynamischen Märkten wie dem Energiespeichermarkt für AEG PS." --- Ende der Mitteilung --- Über 3W Power/AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K). AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen, Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden. 3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Für weitere Rückfragen: Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 