Nasdaq-100 - Das Ziel vor Augen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

gestern gönnten sich die US Indizes eine Auszeit und legten einen Konsolidierungstag ein. Dabei wurde der positive Grundton vorrangig beibehalten. Das Verkaufsinteresse hielt sich im Rahmen. Die Seitwärtskonsolidierungen passen sehr gut in die Kursstrukturen seit dem Donnerstagstief.

Demzufolge würde nach der kurzen Verschnaufpause noch ein weiteres Hoch fehlen, um den Impuls seit der Umkehrkerze am Donnerstag abzuschließen. Aufwärtsziele lassen sich bei 6.857, 6.895 und darüber in Form einer Kurslücke bei 7.020 Punkten nennen. Wichtig wäre es in jedem Fall, das positive Momentum aufrechtzuerhalten.

Eine Ausdehnung der Konsolidierung wäre auch kein Problem, insofern sie über der Unterstützung bei 6.750 Punkten verläuft. Tiefere Rücksetzer wäre in der jetzigen Situation aus Sicht der Käufer dagegen eher hinderlich. Unterhalb des Donnerstagstiefs bei 6.539 Punkten bekämen die Bären mittelfristig wieder klar Oberwasser.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2018 - 08.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 08.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FU5 9,86 5.680 5,87 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HX047M 10,68 5.580 5,41 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2018; 15:36 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FQT 4,07 7.320 14.02 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HW9J82 7,60 7.740 7,56 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2018; 15:38 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Das Ziel vor Augen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).