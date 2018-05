Dow Jones - Direkt am Trigger!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

endlich wieder Spannung im Dow Jones Industrial Average! Mit dem gestrigen Tageshoch bei 24.586 Punkten hat der Index den benannten Trigger bei 24.580 Punkten im Tageschart erreicht, aber noch nicht überschreiten können. Sollte dies im heutigen Handel gelingen, könnte sich die Aufwärtsbewegung nochmals verschärfen. Der Widerstand ist aber nicht zu unterschätzen.

Denn auch in den kleineren Zeitebenen treffen sich um 24.600 Punkte einige Hürden, die es erst einmal zu nehmen gilt. Ein Tages-, besser noch Wochenschlusskurs, signifikant über 24.580 Punkten würde Spielraum bis zum Aprilzwischenhoch bei 24.859 Punkten schaffen. Dort müsste sich in der Folge entscheiden, ob die Käufer im Dow Jones Industrial Average wirklich die Power für neue Allzeithochs besitzen oder die Erholung im Index wieder in sich zusammenfällt.

Kommt es heute oder morgen zu Rücksetzern im Index, könnte bereits der EMA50 bei 24.430 Punkten als Support dienen. Ein erster stärkerer Momentumverlust droht, sollte das Zwischentief bei 24.198 Punkten unterboten werden, womit man eine aggressive Stoppvariante nennen könnte. Ansonsten bleibt es bei der Aussage, dass erst unter 23.531 Punkten eine mögliche Bodenbildung bzw. die Idee eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrend zu verwerfen wäre. Prozyklische mittelfristige Kaufsignal entstehen bei Kursen über 24.860 Punken.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2018 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 09.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

