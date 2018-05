Am 15. Mai werden die Quartalsergebnisse von Nordex (ISIN: DE000A0D6554) erwartet, also kommenden Dienstag. Morgen und Montag bleiben also noch als Handelstage, dann wird Tacheles geredet. Was die Anleger wissen wollen: Sieht es womöglich angesichts der starken Aufträge, die Nordex in den letzten Wochen vermelden konnte, besser aus hinsichtlich eines möglichen Gewinns in 2018? Wäre es so, würden das die Leerverkäufer natürlich höchst ungern sehen. Denn bislang war die Nordex-Aktie eines ihrer zuverlässigsten Opfer. Was passieren kann, wenn man sich dabei zu weit aus dem Fenster lehnt und dann doch gute Daten kommen, haben die Bären gerade erst bei Pfeiffer Vacuum erlebt, auch eine Aktie, die man scheinbar gefahrlos in Grund und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...