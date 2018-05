Norsk Hydro ist eine der spannendsten Aktien am Rohstoffmarkt. Der Wert aus Norwegen konnte am Mittwoch die 5-Euro-Marke halten und ist damit charttechnisch in einer interessanten Position. Denn die Aktie befindet sich an sich im charttechnischen Abwärtstrend. Dieser verläuft nur langsam, aber stetig. Damit könnte nun bei einer festen Unterstützung in Höhe von 5 Euro wiederum das nächste Signal erzeugt werden - 5,50 Euro gilt es, als wichtiges Zwischenhoch zu erwerben. Darüber dann hat die Aktie ... (Moritz von Betzenstein)

