Die HYPOPORT AG mit Hauptsitz in Berlin ist ein börsennotierter Finanzdienstleister. Das Unternehmen ist über Tochtergesellschaften in mehreren Teilmärkten des Vertriebs von Finanzdienstleistungsprodukten in Deutschland und den Niederlanden aktiv.

Der Wert weist aktuell ein höchst interessantes Kursziel auf. Wir sprechen hier von Bereichen um 190,00 Euro. Worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in diesem Video!

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.

(Jörg Mahnert)

