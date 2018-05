Der Bauboom hält weiter an und zugleich erhöht sich der Anteil der Bauprozesse, die mithilfe digitaler Software erdacht, geplant und umgesetzt werden. All diese Entwicklungen sind ein absoluter Segen für das IT-Unternehmen RIB Software. Doch wo viel Geld verdient wird, ist auch die Nachfrage entsprechend hoch und es gibt zahlreiche Konkurrenten. So waren die Ergebnisse des Unternehmens zuletzt weniger berauschend.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ergebnis fiel mager aus!

Das Unternehmen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...