Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.: Russell B. Smith verstärkt Board of Directors

Hong Kong, SAR der VR China, 11. Mai 2018 (11.05.2018) Die Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) ist hocherfreut, die sofort wirksam werdende Ernennung von Russell B. Smith zum Mitglied im Board of Directors bekanntgeben zu können.

Der Absolvent der renommierten London School of Economics hat über 20 Jahre Erfahrung in leitender Funktion im asiatisch-pazifischen Raum. Über besondere Expertise verfügt Russell B. Smith in den Bereichen Rohstoffhandel und Finanzmarkttransaktionen. Bevor er zu Euro Asia kam, verantwortete er für die Singapur-Niederlassung von Baird & Co. Ltd. im Bereich Metallhandel das Asien-Geschäft sowie das Business Development. Zuvor arbeitet er bei Strategon Asia Pte. Ltd., eine ebenfalls in Singapur ansässige, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Corporate-Advisory-Kanzlei, die auf die Beratung schnell wachsender Unternehmen spezialisiert ist.

Im Laufe seiner Karriere hat Russell B. Smith erfolgreich eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte betreut; dazu gehörten die Strukturierung sowohl regional als auch global ausgerichteter Joint-Ventures, der Aufbau regionaler Vertriebspartnerschaften sowie das Durchführen von strategischen Akquisitionen und Finanzierungsrunden im asiatisch-pazifischen Raum und Australien.

Patrick P. L. Chan, Chairman und Chief Executive Officer von Euro Asia, sagt dazu: "Die Ergänzung des Boards von Euro Asia durch Russell entspricht unserer Devise, stets vielversprechende, neue asiatische und europäische Geschäftspartner und Akquisitionen zu entdecken. Russell war im Management unterschiedlicher Unternehmen tätig und verfügt nach Stationen bei internationalen Banken in Asien über einen umfangreichen beruflichen Hintergrund im Bereich Kapitalmärkte. Die Ernennung von Herrn Smith zum Board of Directors wird sich für die Firma als unschätzbar wertvoll erweisen - dies nicht zuletzt mit Blick auf unser Ziel, in der ökonomisch spannendsten Region der Welt zu expandieren."

Kontakt:

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz

Tel: +49 611 580 2929 0

Schwarz@schwarzfinancial.com

(Ende)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43353/Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd.001.png

Aussender: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd., Nova Stage Chambers, P.O. Box 4389, 0000 Road Town Tortola, Britische Jungferninseln

Ansprechpartner: Patrick Chan

E-Mail: euasia@eu-asia.net

Website: www.eu-asia.net

ISIN(s): VGG3223A1057

Börsen: Freiverkehr in München

