Die Quartalsbilanz des Biotechunternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003) lag längst auf dem Tisch, als der Ausbruch kam. Zwar versuchten sich die Bullen auch im Zuge der Quartalsbilanz am 2. Mai an einem Befreiungsschlag. Aber diese Bilanz war wirklich nicht gerade inspirierend. Also wurde der kleine Anstieg über die immens wichtige Hürde von 88,50 Euro, die aus dem Dezember 2014 stammt und den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 markiert, umgehend abverkauft. Aber die Käuferseite blieb dran, der Kurs hielt sich im Bereich dieser 88,50 Euro-Marke. Und gestern dann ging es deutlich darüber.

Unter ordentlichen, wenn auch nicht gerade gewaltigen Umsätzen lief MorphoSys bis 92,60 Euro, schloss dann bei 91,75 Euro. Das war schon ein ordentlicher Abstand zu dieser damit zur Unterstützung umgewandelten Linie. Anschlusskäufe hätten nicht überrascht. Denn die runde 100er-Marke lockt … und bei Aktien wie MorphoSys geht ...

