Die Patrizia Immobilien AG (Eigenschreibweise PATRIZIA Immobilien AG) mit Sitz in Augsburg ist ein im SDAX der Deutschen Börse notierter globaler Anbieter von Immobilieninvestments in Europa. Das Unternehmen beschäftigt rund 650 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2017). Die Geschäftstätigkeit umfasst unter anderem den Ankauf, die Verwaltung, die Wertoptimierung sowie den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Institutionellen Investoren werden direkte und indirekte Immobilienanlagen in Deutschland ... (Jörg Mahnert)

Den vollständigen Artikel lesen ...