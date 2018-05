Nasdaq-100 - Voll im Plan

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

der letzte Handelstag einer jetzt schon bereits sehr erfreulichen Handelswoche für alle Bullen an den US Märkten ist angebrochen. Getreu dem Motto "Wünsch" Dir 'was" hätten sowohl die Standardwerte im Dow Jones Industrial Average als auch die Technologietitel im Nasdaq-100 Index noch etwas Luft im Tageschart.

Nachdem die Techs die Ziele bei 6.857 und 6.895 Punkten bereits abgearbeitet haben, bliebe noch die Marke von 7.020 Punkten im Chart offen. Dort liegt zum einen die Abrisskante vom März, zum anderen auch ein markantes Gap im Chart. Ist es geschlossen, wäre der Chart zunächst bereinigt und man müsste sich neu orientieren.

Trendstopps können sehr kurzfristig bewertet bereits unter das Zwischentief bei 6.770 Punkten nachgezogen werden. Sollte der Index konsolidieren, könnte man um 6.895 und 6.857 Punkte nach antizyklischen Einstiegen auf der Long-Seite Ausschau halten.

Nach dem fulminanten Lauf sind neue Hochs aber natürlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Eine Gewinnsicherung vor dem Wochenende könnte ich also nachvollziehen. Gier ist selten ein guter Ratgeber.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2018 - 10.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 10.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

