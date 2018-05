Ein neuer Abgas-Zyklus könnte Volkswagen zunehmend belasten. Nun erwägt die Führung des Autobauers eine "Anpassungen in der Produktion".

Die Umstellung auf den neuen Abgas-Teststandard WLTP könnte Volkswagen zwingen, einen Teil der normalen Produktionsabläufe wegen zusätzlichen Aufwands umzuplanen. Wenn der Prüfzyklus zur Bestimmung von Verbrauch sowie Schadstoff- und CO2-Emissionen eingeführt wird, könne es in der zweiten Jahreshälfte bei der Kernmarke VW Pkw zu "Anpassungen in der Produktion" kommen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Laut einem Bericht der Branchenzeitung "Automobilwoche" denkt die Führung des Autobauers deshalb auch über eine Verkürzung der Werksferien nach.

