Im Irak zeichnet sich ein Wechsel ab: Moktada al-Sadr, Sohn eines hohen schiitischen Geistlichen, liegt vor Regierungschef Al-Abadi. Al-Sadr gilt als kontroverse Figur.

Bei der Parlamentswahl im Irak führt nach Auszählung von über der Hälfte der Stimmen der einflussreiche schiitische Prediger Moktada al-Sadr. Den Angaben der Wahlkommission zufolge folgt ihm der Anführer der wichtigsten Schiiten-Miliz im Land, Hadi al-Amiri, der enge Beziehungen zum Iran pflegt.

An dritter Stelle liegt der Wunschkandidat des Westens, Regierungschef Haider al-Abadi. Seine "Koalition des Sieges" konnte in keiner der ausgezählten Provinzen einen der ersten beiden Plätze erreichen. Die restlichen Ergebnisse und die Verteilung der 329 Sitze im Parlament werden jedoch erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Deshalb kann es noch zu Verschiebungen kommen.

Sollte sich die Tendenz bestätigen, hätte Sadr ein überraschendes Comeback geschafft. Der Kleriker führte von 2003 bis 2011 einen Aufstand gegen die US-Truppen im Land. Sowohl Sadr als auch Amiri gewannen in jeweils vier der bislang ausgezählten zehn von insgesamt 18 Provinzen des Irak. Allerdings vereinte Sadr in Bagdad weitaus ...

