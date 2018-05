DATAGROUP SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2017/18: DATAGROUP steuert weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges DATAGROUP SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2017/18: DATAGROUP steuert weiter auf Wachstumskurs 14.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2017/18: DATAGROUP steuert weiter auf Wachstumskurs * Umsatz +24 %, EBITDA +35 % * EBITDA-Marge 11,6 % * Akquisitionsstrategie fortgesetzt Pliezhausen, 14. Mai 2018. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018, das eine unverändert hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik brachte. Einen wesentlichen Anteil an der abermals verbesserten Erlös- und Ertragssituation lieferten die in den letzten Jahren akquirierten und erfolgreich in die Gruppe integrierten Unternehmen. Mit der Übernahme der Almato wurde dieser Strategie im laufenden Geschäftsjahr bereits ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres (01.10.2017-31.03.2018) stieg der Umsatz um 23,6 % auf 133,5 Mio. Euro (im Vj. 108,1 Mio. Euro). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze betrug 81,7 % (81,5 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich überproportional zum Umsatz um 35,4 % auf 15,6 Mio. Euro (11,5 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 10,6 % auf 11,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs wie erwartet leicht unterproportional zum Umsatz um 13,2 % und erreichte 8,6 Mio. Euro (7,6 Mio. Euro). Das entspricht einer EBIT-Marge von 6,5 % (7,1 %). Erwartungsgemäß erhöhten sich die Abschreibungen von 3,9 auf 6,9 Mio Euro, aufgrund von Investitionen in den Aufbau von Rechenzentren für die CORBOX-Infrastruktur, bedingt durch die in 2017 getätigten Übernahmen sowie im Zusammenhang mit den Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Übernahme von 306 SAP Experten von DXC. Die Abschreibungen aus PPA beliefen sich auf rund 2 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie (EPS) übertraf trotz der durchgeführten Kapitalerhöhung mit 60 Cent gegenüber 59 Cent den Vorjahreswert. Akquirierte Unternehmen tragen wesentlich zum Umsatz- und Ergebnisanstieg bei "DATAGROUP hat den eingeschlagenen Wachstumskurs im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres in gewohnter Dynamik fortgesetzt", so kommentierte CEO Max H.-H. Schaber das Zwischenergebnis. "Wir befinden uns exakt auf der erwarteten Linie und sind mit dem bisherigen Geschäftsverlauf voll zufrieden." Die beiden in 2017 übernommen Firmen ikb Data und HanseCom - heute DATAGROUP Financial IT Services GmbH und DATAGROUP Operate IT GmbH -trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Die jüngst übernommene ALMATO GmbH, ein auf die Optimierung von Standard-Geschäftsprozessen spezialisierter Value Added Reseller von Robot Process Automation Software, wurde mit Stichtag 01.01.2018 in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Alle drei Unternehmen tragen positiv zum Anstieg der operativen Profitabilität bei. Die gesamte Gruppe verzeichnete in den ersten sechs Monaten erneut einen erfreulichen Auftragseingang, es wurden Neuverträge mit Volumina bis im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen. Mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) wurde ein renommierter Neukunde gewonnen. Die DATAGROUP Consulting Services wird ein neues System für die Dokumentation der technischen Untersuchung und Eichung von Binnenschiffen entwickeln. Der Auftrag hat ein Volumen von 1,8 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 16 Monaten. Optional schließt sich ein Wartungsvertrag für die Dauer von bis zu zehn Jahren an. "Auch das Geschäft mit Cloud- und Outsourcing-Dienstleistungen hat sich in der ersten Jahreshälfte erwartet stark entwickelt", so DATAGROUP COO Dirk Peters. Insgesamt wurden 21 CORBOX-Verträge unterzeichnet, davon zwölf mit Neukunden; bei neun Bestandskunden wurde das Leistungsvolumen deutlich erweitert. Die Gesamtzahl der CORBOX-Kunden beläuft sich nun auf 152. Die Dynamik des CORBOX-Geschäfts hat gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt. Um die für die Cloud-Services benötigte Infrastruktur auszubauen, wurden die Investitionen in das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,8 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro erhöht. Positiver Ausblick für das Gesamtjahr Auf der Hauptversammlung, die am 08. März am Unternehmenssitz in Pliezhausen stattfand, hat der Vorstand die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr präzisiert. Die Unternehmensführung rechnet mit einem Umsatzanstieg auf über 265 Mio. Euro (223,1 Mio. Euro). Das EBITDA als wichtigste Steuerungs- und Maßgröße der operativen Profitabilität soll auf über 30 Mio. Euro (27,0 Mio. Euro) gesteigert werden. Der Halbjahresbericht mit den ausführlichen Kennzahlen des ersten Halbjahrs 2017/2018 steht auf www.datagroup.de/investor-relations zum Download zur Verfügung. Finanzkalender 14. Mai 2018 DVFA-Frühjahrskonferenz, Frankfurt 07. Juni 2018 Quirin-Champions-Konferenz, Frankfurt 21./22. Juni 2018 Berenberg Pan-European Discovery Conference, Cannes 27./28. Juni 2018 CF&B Konferenz, Paris 16. August 2018 Veröffentlichung der Q3- und 9M-Zahlen Über DATAGROUP: DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. Ansprechpartner für weitere Informationen: DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49 7127 970-015 Fax +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 