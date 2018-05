Wegen eines Streiks bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines fallen am Montag laut Flughafen-Wien-Webseite drei Flüge von Brüssel nach Wien und retour aus. Auch am Mittwoch dürften diese Verbindungen gestrichen werden.Die Piloten der Brussels Airlines hatten am vergangenen Mittwoch angekündigt, ihre Arbeit am 14. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...