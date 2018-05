Gettex - kostenlos über die Börse handeln!

Richard Pfadenhauer,

Der Handel mit Anlage- und Hebelprodukten von HVB onemarkets ist auch über gettex, die günstige Handelsplattform der Bayerischen Börse, möglich.

Der Handel über gettex verbindet die Vorteile des außerbörslichen OTC-Handels (OTC = over the counter) mit den Vorzügen des börslichen Handels. Wie beim außerbörslichen Handel ist gettex günstig, weil weder Maklercourtage noch Börsengebühren anfallen. Gleichzeitig gelten lange Handelszeiten von 8.00 bis 22.00 Uhr und es ist zusätzlich bei einigen Brokern ein direkter Handel per Quote-Request möglich. Im Gegensatz zum außerbörslichen Handel ist der Handel über gettex streng reguliert. Als öffentlich-rechtliche Börse unterliegt gettex einem klaren Regelwerk und verfügt über eine eigene Handelsüberwachung.

"gettex ist genau der richtige Börsenplatz für die Zielgruppe der Selbstentscheider", erklärt Dominik Auricht, Produktexperte bei HVB onemarkets. gettex sei enorm günstig und bietet trotzdem die volle Transparenz und das einheitliche Regelwerk einer Börse. Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.onemarkets.de/gettex oder www.gettex.de

