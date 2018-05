Bad Marienberg - Die German Startups Group GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A1MMEV4/ WKN A1MMEV), ein führender Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 140 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, wurde von einem seriösen, internationalen Beratungshaus eingeladen, unverzüglich konkrete Verkaufsverhandlungen über einen Verkauf ihres 50,7%igen Anteils an der Exozet Berlin GmbH zu führen und hat diese Einladung angenommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...