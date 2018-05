Israel feiert den 70. Jahrestag seiner Gründung und den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem. Es wird mit heftigen Protesten am Grenzzaun zum Gazastreifen gerechnet.

In Israel haben die Feiern zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem begonnen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte bei einer Feier im Außenministerium am Sonntag die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Dieser Schritt sei mutig und richtig gewesen, sagte er in Gegenwart von Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner. Die Botschaft soll am Montag offiziell eröffnet werden.

Israels Regierung rechnet mit Protesten im Westjordanland und im Gazastreifen. Die Armee warf Flugblätter über dem Gazastreifen am Mittelmeer ab. Darin würden die Einwohner auf Arabisch davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu Israel zu nähern, ihn zu beschädigen oder Anschläge zu verüben, teilte die israelische Armee mit.

Man habe an die Menschen appelliert, sich nicht von der im Gazastreifen herrschenden Hamas missbrauchen zu lassen, hieß es in der Mitteilung der Armee. Die Hamas wird von Israel, EU und USA als Terrororganisation eingestuft und hat sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben. "Erlaube es der Hamas nicht, Dich auf zynische Weise als ihre Marionette zu missbrauchen", heißt es auf einem der Flugblätter. "Halte Dich fern vom Sicherheitszaun, terroristischen Aufrührern und gewalttätigen Demonstranten!" und "Rette Dich selbst und setze lieber darauf, Dir eine gute Zukunft aufzubauen!"

Die Eröffnung der amerikanischen Botschaft ist international ...

