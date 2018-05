Themen heute:

Opel-Flaggschiff Insignia führt Euro 6d-TEMP-Offensive an /// Fahrräder in Diebstahlhochburgen Münster und Leipzig häufig versichert

1.

Fünfzehn Monate bevor die Euro 6d-TEMP-Abgasnorm in Kraft tritt, erfüllt das Gros der Opel-Modelle bereits die strengen Grenzwerte. Die Euro 6d-TEMP-Norm wird im September 2019 für Neuzulassungen obligatorisch und berücksichtigt auch Fahrsituationen des realen Straßenverkehrs (RDE = Real Driving Emissions).

Damit nimmt Opel auf dem Weg zur flächendeckenden Motorisierung gemäß Euro 6d-TEMP eine Führungsrolle in der Automobilbranche ein. So werden entsprechende Benzin- und Autogas-Triebwerke quer durch das gesamte Opel-Modellportfolio ebenso wie entsprechende Diesel-Aggregate verfügbar sein. Den nächsten Schritt in der Euro 6d-TEMP-Offensive macht der Rüsselsheimer Autohersteller nun mit neuen 1,6-Liter-Dieselmotoren für das Flaggschiff Insignia.

Um die Abgas-Nachbehandlung gemäß der Euro 6d-TEMP-Norm zu optimieren, kommen nicht nur neuentwickelte Motoren wie ein kraftvoller, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher 1,5'Liter-Diesel mit 96 kW/130 PS zum Einsatz. Opel stattet zu diesem Zweck auch aktuelle, bereits sehr effiziente Triebwerke mit zusätzlichen hochmodernen Technologien aus. So verfügen die 1,6-Liter-Diesel im Insignia ab sofort über ein SCR-System (Selective Catalytic Reduction). Bei der äußerst wirksamen SCR-Regelung mit AdBlue-Einspritzung werden im Abgas enthaltene Stickstoffoxide (NOx) hocheffizient neutralisiert.





2.

In Leipzig und Münster haben überdurchschnittlich viele Verbraucher ihr Fahrrad über die Hausratversicherung abgesichert. Die beiden Städte gehören zu Deutschlands Hochburgen für Fahrraddiebstahl. In Leipzig kamen 2017 mehr als 1.750 geklaute Räder auf 100.000 Einwohner - fast fünfmal so viele wie im Bundesdurchschnitt. In Köln dagegen ist der Versicherungsschutz nur unterdurchschnittlich, die Zahl der Diebstähle aber mehr als doppelt so hoch wie im bundesweiten Schnitt.

"Deutschlandweit wird nicht einmal jeder zehnte Fahrraddiebstahl aufgeklärt", sagt man bei CHECK24. "Umso wichtiger ist ein passender Versicherungsschutz. Am einfachsten geht das über die Hausratversicherung."

In München gehen die Kunden des Vergleichsportals auf Nummer sicher: Trotz der für eine Großstadt niedrigen Diebstahlquote versichern sie ihren Drahtesel vergleichsweise häufig über die Hausratversicherung. Tipp: Premiumtarife enthalten den Baustein Fahrraddiebstahl oft ohne Aufpreis. Verbraucher sollten daher prüfen, ob ein Premiumtarif, der Fahrraddiebstahl enthält, eventuell günstiger ist als ein Basistarif plus Zusatzbaustein.

