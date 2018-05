Die Investor Relations-Abteilung von Ballard Power dürfte diesen Monat viel zu tun haben. Das Unternehmen teilte selbst mit, dass man diesen Monat bei zahlreichen Investoren-Konferenzen vertreten sein werde. Los geht es diese Woche Dienstag mit der "Annual Oppenheimer Emerging Growth Conference" in New York. Dort stehe man für Gespräche mit interessierten Investoren 1:1 bereit. Exakt eine Woche später steht dann die "Reach China Investment Conference" in Shanghai an. Dort soll niemand Geringeres ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...