Aus charttechnischer Sicht sieht es für SGL Carbon an der Börse derzeit alles andere als gut aus. Die Aktie des Unternehmens verlor in den letzten Tagen zunehmend an Wert, auch am Freitag ging es bis zum Mittag wieder um rund 1,5 Prozent bergab. Besorgniserregend dürfte für viele Anleger dabei vor allem sein, dass das Papier sich unterhalb der 200-Tage-Linie bewegt, die erst vor Kurzem durchkreuzt wurde. Überhaupt nicht beeindrucken von alledem lässt sich hingegen Analyst Glen Liddy von JPMorgan.

