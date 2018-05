Die letzten Quartalszahlen von Henkel konnten die Aktionäre nicht überzeugen. Mit 4,8 Milliarden Euro sank der Umsatz um satte 4,5 Prozent. Verantwortlich dafür macht das Unternehmen zum einen Währungseffekte. Allein durch eine Schwäche beim US-Dollar und anderen Währungen sei es zu Belastungen in Höhe von 440 Millionen Euro gekommen. Darüber hinaus gab es in den USA zuletzt auch Lieferprobleme, welche ein Verkaufskrise auslösten. In der Folge rutschte der Umsatz in den USA in den Bereichen Waschmittel ... (Robert Sasse)

