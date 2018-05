Während Telekommunikationsunternehmen derzeit noch versuchen, ihre Kunden mit Gigabit-Anschlüssen zu umwerben, arbeitet ADVA bereits an Lösungen für die weit entfernte Zukunft. Zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt konnten dabei vor Kurzem Erfolge gefeiert werden. Es gelang in einem Test, bei dem eine geostationäre Satellitenverbindung simuliert wurde, einen Datendurchsatz von 13,16 Tbit/s zu erreichen. Das reicht aus, um sämtliche gedruckten Bücher der Welt zweimal in einer ... (Robert Sasse)

