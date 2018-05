Nach einem sehr erfolgreichen Start in den neuen Monat ist die Aktie von Advantage Lithium wieder nach unten unterwegs. In den letzten Tagen haben die Bullen stark nachgelassen und müssen nun massiv zulegen, um den Kurs wieder in die Höhe drücken zu können.

Seit Jahresbeginn hat die Advantage Lithium-Aktie stark abgebaut. Sie startete mit einem Wert von 0,87 € in das Jahr 2018, scheiterte allerdings an genau diesem Wert. Von dort aus bewegte sich der Kurs ausnahmslos nach unten. Anfang ... (Björn Pahlke)

