Tagesausblick für 15.5.: DAX stagniert. Allianz, Aumann und BIP im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten recht verhalten in die neue Woche. Störfeuer kam unter anderem vom festeren Ölpreis und Euro/US-Dollar-Kurs. Zudem legten die Renditen langfristiger europäischer Staatsanleihen zum Teil deutlich zu. Unsicherheit herrscht derweil über den weiteren Kurs in Italien. Eine Regierung aus rechtsextremer Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung könnten Verhandlungen auf EU-Ebene möglicherweise erschweren.

Morgen wartet eine Flut von Unternehmensdaten auf die Anleger. Zudem werden der ZEW-Index und erste Schätzung zum deutschen BIP für das erste Quartal veröffentlicht.

Trader und Anleger aufgepasst.

Neu: my.one direct auf guidants - Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig.

Unternehmen im Fokus

Der Maschinenbauer Aumann wurde von starken Zahlen beflügelt. Höhere Kali-Preise und das neue Kali-Werk in Kanada verhalfen K+S zu einem EBITDA-Plus im ersten Quartal. Die Aktie schob sich daraufhin auf den höchsten Stand seit Dezember 2015. Medigene bekommt durch eine erweiterte Partnerschaft Millionenzahlung. Von den Quartalszahlen des Autozulieferers ElringKlinger zeigten sich die Anleger derweil enttäuscht.

Morgen werden Allianz, Aurubis, Bilfinger, Carl Zeiss Meditec, Commerzbank, Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen, Hamburger Hafen, Merck, Nordex, Porsche, RWE, Salzgitter, Ströer, Tele Columbus und ThyssenKrupp Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden Bilfinger, K+S, Lanxess, Medigene und RIB Software zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, April

Deutschland - BIP Q1, vorläufig

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Mai

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, März

Europa - BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

USA - Einzelhandelsumsatz, April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.180 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.590/12.720/12.820 Punkte

Der DAX pendelte heute weitgehend zwischen 12.930 und 13.000 Punkten. Zum Handelsschluss schob sich der Index in knapp an die Obergrenze der Range. Viele Anleger warten weiterhin auf einen signifikanten Ausbruch über diese Marke. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis in den Bereich von 12.820 Punkten gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2018 - 14.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2013 - 14.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX1LWM 3,51 12.000 13.200 14.06.2018 DAX HX1LZ6 7,22 11.900 13.400 14.06.2018 DAX HX070F 4,28 11.100 13.200 14.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.05.2017; 17:27 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 15.5.: DAX stagniert. Allianz, Aumann und BIP im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).