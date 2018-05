HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA GmbH & Co. KGaA prüft strategische Optionen für das Großhandelsgeschäft und führt Gespräche mit potenziellen Investoren DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht/Stellungnahme HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA GmbH & Co. KGaA prüft strategische Optionen für das Großhandelsgeschäft und führt Gespräche mit potenziellen Investoren 14.05.2018 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Lippstadt, 14. Mai 2018 - Die HELLA GmbH & Co. KGaA prüft strategische Optionen für das unter dem Dach "Nordic Forum" gebündelte Großhandelsgeschäft und hat vor diesem Hintergrund einen strukturierten Bieterprozess initiiert. In dessen Rahmen laufen aktuell Gespräche mit einer Auswahl potenzieller Investoren. Darstellungen, die nahelegen, dass HELLA einen Ausstieg aus dem Großhandelsgeschäft bereits beschlossen habe und kurz vor dem Abschluss entsprechender Verträge stehe, sind unzutreffend. Eine abschließende Entscheidung hinsichtlich des Großhandelsgeschäfts wird die HELLA Geschäftsführung erst nach Eingang bindender Angebote ergebnisoffen treffen. Entgegen anderslautender Medienberichte gibt es derzeit keinen favorisierten Bieter. 14.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685591 14.05.2018 CET/CEST

