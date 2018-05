Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kann sich derzeit über eine rege Nachfrage nach Tickets freuen, was auch die eigenen Umsätze deutlich nach oben treibt. Ganz rund läuft es aktuell aber noch nicht an jeder Stelle. Zahlreiche Beschwerden gibt es etwa, wenn es um die Security geht. An den Sicherheitsschleusen müssen Fahrgäste aktuell etwa 40 Minuten warten. Das stört auch viele Airline, unter anderem hat die Lufthansa sich darüber bereits beschwert.

Fraport gelobt aber Besserung ... (Robert Sasse)

