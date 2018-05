Als die Aktie von Aumann sich Anfang letzter Woche deutlich verbessern konnte, träumte manch einer schon vom Beginn eines anhaltenden Comebacks. Zum Ende der Woche mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass es dafür nicht reichen wird. Am Freitag verlor der Titel mit 4,55 Prozent wieder deutlich an Wert und verließ den Handel mit 52,50 Euro. Damit nähert sich die Aktie wieder der Unterstützung bei 50 Euro, während die Anteile am Mittwoch noch für rund 55 Euro gehandelt wurden.

Aumann ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...