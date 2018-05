Toshiba plante bis vor Kurzem noch damit, seiner Speichersparte an ein Konsortium um den US-Finanzinvestor Bain Capital zu verkaufen. Das sollte dem kriselnden japanischen Unternehmen 18 Milliarden USD in die Kassen spülen. Aktuellen Medienberichten zufolge könnte das Geschäft jedoch platzen. Die Manager zweifeln demnach jetzt daran, dass die chinesischen Aufseher die nötige Erlaubnis erteilen würden und hätten die Hoffnung auf den Deal sogar schon so gut wie aufgegeben.

