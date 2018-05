Exakt um 15:30 Uhr bekam der Bitcoin einen gehörigen Schub nach oben. 500 USD in einer Stunde. Das Momentum ist da. Ist das der Consensus-Effekt? 14. Mai 2018 - 23:40 Uhr Ich hatte heute morgen über den tiefroten-Einstieg des Bitcoins sowie der CryptoCoins insgesamt in die neue Handleswoche berichtet. Um Punkt 15:30 Uhr wendete sich das Blatt schlagartig oder, besser gesagt, pumpartig. Ein Pump von 500 USD innerhalb von einer Stunde führte den Bitcoin zurück in die Bear Flag (in grün) bis an ...

