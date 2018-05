Kaufen oder verkaufen? Diese Frage beschäftigt die Anleger bei Continental schon seit geraumer Zeit. Eine Entscheidung in dieser Frage scheint immer noch nicht getroffen und so dümpelt der Wert bereits seit März konsequent seitwärts zwischen 230 Euro und 213 Euro zuverlässig dahin, wobei die Tendenz eher nach oben zeigt. Aktive Anleger können sich diese konstante Volatilität zu nutze machen, indem sie die Range von 17 Euro handeln. Ein Short- bzw. Long-pendeln an der Ober- und an der Unterkante ... (Stefan Klotter)

