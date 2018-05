Deutsche Konsum REIT schließt erstes Halbjahr 2017/2018 erfolgreich ab und steigert Profitabilität / Starkes Wachstum für das zweite Halbjahr gesichert DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Deutsche Konsum REIT schließt erstes Halbjahr 2017/2018 erfolgreich ab und steigert Profitabilität / Starkes Wachstum für das zweite Halbjahr gesichert 15.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT schließt erstes Halbjahr 2017/2018 erfolgreich ab und steigert Profitabilität / Starkes Wachstum für das zweite Halbjahr gesichert - Mieterlöse um 53% auf EUR 13,6 Mio. gestiegen - FFO von EUR 7,3 Mio. / aFFO von EUR 1,7 Mio. - Periodenergebnis bei EUR 6,4 Mio. (vor Immobilienbewertung) - Bilanziertes Immobilienvermögen auf EUR 297,6 Mio. gewachsen - WALT steigt auf 5,2 Jahre - EPRA NAV erhöhte sich auf EUR 6,80 je Aktie - Net-LTV bei 39,3% Broderstorf, 15. Mai 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 ("H1 2017/2018") erfolgreich fortgeführt. FFO steigt stärker als Mieterlöse Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich ankaufsbedingt im ersten halben Jahr des Geschäftsjahres 2017/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53% von EUR 8,9 Mio. auf EUR 13,6 Mio. erhöht. Infolgedessen stiegen auch die Funds from Operations ("FFO") von EUR 4,5 Mio. auf EUR 7,3 Mio. um 62% und damit deutlich stärker als die Mieterlöse. Dies zeigt die sich zunehmend ergebenden Skaleneffekte, die die Profitabilität der DKR weiter stärken. Aufgrund der laufenden werterhöhenden Bau- und Modernisierungsmaßnahmen bei den Revitalisierungsobjekten in Greifswald, Hohenmölsen, Bitterfeld und Stralsund in Höhe von EUR 5,5 Mio. (Capex), betrug der aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) in den ersten sechs Monaten 2017/2018 EUR 1,7 Mio. (H1 2016/2017: EUR 3,6 Mio.). Nach Abschluss der Maßnahmen werden diese zu deutlich höheren Mieterlösen und Wertsteigerungen bei den Objekten führen. Immobilienportfolio auf rund EUR 300 Mio. gewachsen - Buchwert des Proforma Portfolios liegt bei rund EUR 400 Mio. Durch Nutzen- und Lastenübergänge von acht Einzelhandelsimmobilien im ersten Halbjahr ist das bilanzierte Immobilienportfolio zum 31. März 2018 auf EUR 297,6 Mio. angestiegen (30. September 2017: EUR 275,4 Mio.). Die Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 31. März 2018 12,1%. Weitere 19 Einzelhandelsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 91 Mio. wurden beurkundet und stehen vor Nutzen- und Lastenwechseln im dritten und vierten Geschäftsquartal. Somit umfasst das gesicherte Immobilienportfolio (pro forma) derzeit 89 Immobilien mit einem Buchwert von rund EUR 400 Mio. und erwirtschaftet annualisierte Mieterlöse von rund EUR 34,8 Mio., die sich sukzessive in den zukünftigen Quartalsergebnissen widerspiegeln werden. Damit hat die DKR in den ersten sieben Monaten bereits EUR 107 Mio. investiert und ihr Ankaufsziel überschritten. Die Gesellschaft befindet sich in weiteren konkreten Ankaufsprozessen und erwartet weitere Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr. Dafür stehen derzeit weitere EUR 30 Mio. Firepower zur Verfügung. Die nächste Portfoliobewertung erfolgt zum 30. Juni 2018, die voraussichtlich ein deutlich positives Bewertungsergebnis ergeben wird. WALT steigt auf 5,2 Jahre Neben den erfolgreichen Akquisitionen hat die DKR auch an der operativen Geschäftsentwicklung gearbeitet und den größten Mietvertrag mit dem Hauptmieter real,- SB-Warenhaus vorzeitig bis 2033 verlängert. Dadurch hat sich die WALT des Gesamtportfolios zum 31. März 2018 auf 5,2 Jahre deutlich erhöht. Weiterhin konnten bei den Revitalisierungsobjekten in Rostock, Greifswald und Hohenmölsen langfristige Mietverträge mit Neumietern abgeschlossen werden, die nach Abschluss der Revitalisierungsarbeiten die WALT weiter erhöhen werden. EPRA NAV erhöht sich auf EUR 6,80 je Aktie / Net LTV bei 39,3% Am 8. Dezember 2017 hat die Gesellschaft erfolgreich eine bezugsrechtslose zehnprozentige Barkapitalerhöhung für EUR 10,00 je Aktie durchgeführt. Dadurch hat sich das Grundkapital der Gesellschaft um rund EUR 2,48 Mio. auf EUR 27,24 Mio. erhöht. Durch die Barkapitalerhöhung sind der Gesellschaft Nettoerlöse von EUR 24,2 Mio. zugeflossen. Durch die Kapitalerhöhung und das positive Periodenergebnis hat sich der EPRA NAV zum 31. März 2018 um EUR 0,55 je Aktie bzw. rund 9% auf EUR 6,80 erhöht. Durch Darlehensaufnahmen hat sich der Net LTV zum 31. März 2018 im Vergleich zum Vorquartal auf rund 39,3% erhöht (31. Dezember 2017: 36,5%). Im April und Mai 2018 hat die DKR zudem weitere Darlehen im Umfang von EUR 33,8 Mio. zu deutlich besseren Konditionen aufgenommen und die angestrebte Anhebung des LTV auf 50% anvisiert. Zudem steht die Refinanzierung der kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten unmittelbar bevor. Nach Abschluss der Refinanzierungen reduzieren sich die durchschnittlichen Darlehensverzinsungen deutlich von 2,4% p.a. auf unter 2,1% p.a. bei gleichzeitiger Erhöhung der Darlehensrestlaufzeiten auf 5,8 Jahre. Prognosen für das Geschäftsjahr 2017/2018 bestätigt Basierend auf dem positiven ersten Halbjahr 2017/2018, den im zweiten Halbjahr folgenden Eigentumsübergängen von 19 Objekten sowie der weiterhin breit gefüllten Akquisitionspipeline bestätigt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 die Prognose, einen FFO zwischen EUR 16 Mio. und EUR 20 Mio. sowie eine FFO Run Rate von EUR 23 Mio. zum 30. September 2018 zu erzielen. Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Im ersten Halbjahr 2017/2018 haben wir neben der guten operativen Performance und der gestiegenen Profitabilität weitere Weichen für ein kommendes starkes Wachstum gestellt. Daran werden wir auch im zweiten Halbjahr hart weiterarbeiten und gehen bereits jetzt von einem äußerst positiven Gesamtjahr aus." Veröffentlichungen zum ersten Halbjahr 2017/2018 Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2017/2018, die Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.deutsche-konsum.de. Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 89 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 34,8 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 15.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685421 15.05.2018

ISIN DE000A14KRD3

AXC0045 2018-05-15/07:00