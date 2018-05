Immofinanz-HV Teil 1. Es ist so einfach, anderen Menschen und auch sich selbst ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wenn man eine schwere Türe freundlich auch der nachkommenden Person offen hält, manchmal auch gleich zwei oder drei Personen hintereinander. Man erntet dafür ein "Danke", ein "Thank you", ein höfliche Nicken oder zumindest ein Lächeln. Quer über alle Kulturkreise und gesellschaftlichen Schichten, das ist ein sympathischer Effekt von Etikette: Kostet nix, und alle Beteiligten freuen sich. Die Welt geht nicht unter, wenn wie am Freitag, dem 11.5.18, kurz vor 9:45 Uhr einmal jemand mit steinerner Miene diese Höflichkeit für so selbstverständlich hält, dass er den freundlichen Herrn vor ihm keines Blickes...

