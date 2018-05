15.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Atrium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Atrium European Real Estate hat ihren unbesicherten revolvierenden Rahmenkredit in Höhe von 225 Mio. Euro zu günstigen Konditionen refinanziert, um 75 Mio. Euro netto erhöht und die Laufzeit bis 2023 verlängert. Der neue Rahmenkredit in Höhe von 300 Mio. Euro ist aktuell vollständig unausgenützt. CFO Ryan Lee: "Mit diesem refinanzierten revolvierenden Rahmenkredit haben wir uns die Vorteile der derzeit weiterhin günstigen Bedingungen am Kreditmarkt zu Nutze gemacht, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft...

