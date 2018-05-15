ALPHAVALUE SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'REDUCE' (ADD)BARCLAYS STARTET DEUTSCHE BANK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 8 EURBERENBERG HEBT AUMANN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 70 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 14 (16) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 103 (85) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 34 (35) EUR - 'MARKET-PERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 15 (17) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 10 (10,8) EUR - 'UNDERWEIGHT'LBBW HEBT ZIEL FÜR AAREAL BANK AUF 38,50 (37) EUR - 'HALTEN'RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 40 (42) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 27,50 (28,00) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...