In unserem vor einem guten halben Jahr auf Basis des LBBW-Dividenden-Scoring-Modells zusammengestellten Musterdepot herrscht in diesen Tagen viel Bewegung. Das liegt unter anderem an den zahlreichen Dividendenzahlungen der Unternehmen, durch die sich der Cashbestand im Vergleich zum vergangenen Monat um rund 325 Euro erhöht hat. Mit dem Versicherer Axa, dem Energiekonzern Total, der RTL Group und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...