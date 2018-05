Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VISA -0,46% auf 131,21, davor 7 Tage im Plus (4,3% Zuwachs von 126,38 auf 131,82), PayPal -0,49% auf 78,81, davor 7 Tage im Plus (10,41% Zuwachs von 71,73 auf 79,2), Vestas -0,61% auf 437,4, davor 7 Tage im Plus (9,97% Zuwachs von 400,2 auf 440,1), CA Immo -1,38% auf 28,6, davor 6 Tage im Plus (0,9% Zuwachs von 28,74 auf 29), IBEX 35 -0,13% auf 10257,8, davor 6 Tage im Plus (2,32% Zuwachs von 10038,8 auf 10271,4), OMV -0,84% auf 54,56, davor 6 Tage im Plus (7,17% Zuwachs von 51,34 auf 55,02), Banco Santander -0,22% auf 5,506, davor 6 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 5,34 auf 5,52), Stratasys -2,85% auf 16,71, davor 6 Tage im Plus (20,03% Zuwachs von 14,33 auf 17,2), American Express -0,13% auf 101,29, davor 6 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 97,14 auf...

