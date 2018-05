"Das vergangene Jahr hat in beeindruckender Weise gezeigt, dass unsere Strategie sich auszahlt und wir voll auf Wachstumskurs sind", betonte Lanxess-Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert. Insgesamt schüttet der Konzern 73 Mio. Euro an Dividende aus. "Damit setzen wir den Trend der vergangenen Jahre fort", so Zachert.

Rekordergebnis nach Neuausrichtung

Im zurückliegenden Geschäftsjahr stieg das Ebitda vor Sondereinflüssen um 30 % auf rund 1,3 Mrd. Euro, den bisher höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Wesentliche Gründe für den starken Ergebnisanstieg waren gesteigerte Absatzmengen in allen Segmenten sowie der starke Beitrag der im vergangenen Jahr erworbenen Chemtura-Geschäfte. Die Ebitda-Marge vor Sondereinflüssen erhöhte sich von 12,9 % auf 13,3 % und näherte sich damit weiter dem mittelfristigen Margenziel des Konzerns. Ab 2021 soll die durchschnittliche Marge zwischen 14 und 18 % liegen. Der Umsatz stieg ebenfalls deutlich um 26 % auf rund 9,7 Mrd. Euro. Zwar sank das Konzernergebnis ...

