15.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Immofinanz (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aufgrund der in der Hauptversammlung der Immofinanz AG am 11. Mai 2018 beschlossenen Bardividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 0,07 Euro pro Aktie der Immofinanz AG, wurde der Wandlungspreis der von Immofinanz AG emittierten 2,00% Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 ( ISIN XS1551932046 ) mit Wirkung ab dem 15. Mai 2018 wie folgt angepasst: - Bisheriger Wandlungspreis je Immofinanz-Aktie: EUR 2,2937 - Angepasster Wandlungspreis je Immofinanz-Aktie: EUR 2,2200 Company...

Den vollständigen Artikel lesen ...