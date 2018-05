Frankfurt - Lyxor erweitert das Angebot an Index-Tracker mit Fokus auf Nachhaltigkeit um drei ETFs, so die Deutsche Börse AG.Mit den drei ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Aktienunternehmen zu partizipieren, die ein besonders hohes ESG-Rating im Bereich Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (Environment, Social & Governance) aufweisen würden. Die Referenzindices würden große und mittelgroße Unternehmen umfassen, die in ihrem Wirtschaftssektor über ein hohes ESG-Rating verfügen würden. Unternehmen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen hätten, würden hingegen nicht berücksichtigt. Mit den drei ETFs könnten Anleger zwischen einem Investment in der Eurozone, den USA sowie einem weltweiten Investment wählen.

