Tagesausblick für 16.5.: DAX wartet auf Impulse. Aumann und Deutsche Bank im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte kamen heute erneut nicht in Schwung. Zwar gab der Euro/US-Dollar im Tagesverlauf etwas nach. Der anhaltend hohe Ölpreis und die Datenflut bremsten jedoch die Kauflaune. Aus den USA blieben am Nachmittag nachhaltige Impulse ebenfalls aus, so dass sich die deutschen Aktienbarometer gegenüber dem gestrigen Schlussstand kaum veränderten. Das gilt auch für den EuroStoxx 50 Index.

Investoren sollten derweil den italienischen FTSE MIB Index im Auge behalten. Der Index schickt sich an, das Hoch aus dem Jahr 2009 zu überwinden und möglicherweise einen nachhaltigen Ausbruch aus dem seit Mitte 2009 gebildeten Seitwärtstrend einzuleiten.

Morgen stehen erneut zahlreiche Unternehmensdaten und Hauptversammlungen im Kalender. Zudem stehen wichtige Verbraucherpreisdaten an.

Unternehmen im Fokus

Der TecDAX-Titel Aumann setzte die gestern gestartete Kursrally heute fort und erreichte das Märzhoch. Die Commerzbank steigerte den Gewinn trotz operativer Schwächen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursaufschlag. Nordex meldete zwar einen Umsatzeinbruch im ersten Quartal. Hält jedoch an den Jahreszielen fest. Das genügte um die Aktie heute an die TecDAX-Spitze zu schieben. Die Aktien von Merck und ThyssenKrupp gaben nach der Vorlage der Zahlen hingegen kräftig nach und die Pläne von Tesla-Chef Elon Musk kamen bei den Investoren ebenfalls nicht gut an.

Morgen werden Burbery, Dürr, Leoni, Telecom Italia und Wirecard Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden Aixtron, ElringKlinger, Deutsche Bank, Klöckner & Co., ProSiebenSat.1 und Symrise zur Hauptversammlung. Derweil präsentiert der Verband der chemischen Industrie (VCI) Daten zum ersten Quartal. Die Zahlen könnten unter anderem die Aktien von BASF, Evonik und Lanxess bewegen.

Wichtige Termine

Japan - BIP Q1, vorläufig

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex April

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, April

USA - Industrieproduktion, April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.060/13.180 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.590/12.720/12.820 Punkte

Der DAX setzte heute den Kurs von gestern fort und pendelte zwischen 12.930 und 13.000 Punkten. Viele Anleger warten weiterhin auf einen signifikanten Ausbruch über die Marke von 13.000 Punkten. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis in den Bereich von 12.820 Punkten gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.02.2018 - 15.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2013 - 15.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX1LWM 3,53 12.000 13.200 14.06.2018 DAX HX1LZ6 7,28 11.900 13.400 14.06.2018 DAX HX070F 4,26 11.100 13.200 14.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.05.2017; 17:33 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Der Beitrag Tagesausblick für 16.5.: DAX wartet auf Impulse. Aumann und Deutsche Bank im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).