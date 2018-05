Bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") könnte es am 18. Mai = kommenden Freitag interessant werden. Denn das Unternehmen hatte einerseits mitgeteilt, dass es per 31. März 2018 "externe" Schulden in Höhe von insgesamt 10,4 Mrd. Euro hatte. Der Löwenanteil davon - laut Steinhoff ca. 8,7 Mrd. Euro - entfiel dabei auf Europa, ein kleinerer Anteil auf Südafrika (ca. 1,4 Mrd. Euro) und ein noch kleinerer Teil auf die USA (ca. 0,25 Mrd. Euro). Die Schulden in Südafrika sollen nach ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...