Fabasoft und das Rechte-Management >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Mayr Melnhof fällt nach... » OÖ10 wieder exakt bei 1700 Fabasoft Einfaches Rechte-Management auch in Hinblick auf die DSGVO: Zusammenarbeit mit Externen (Partnern, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder Beratern) - einfach, sicher und nachvollziehbar mit der Edition "Professional" der Fabasoft Cloud. In sogenannten "Teamrooms" - geschützten Projekträumen - ist die Zusammenarbeit mit internen Mitarbeitern und externen Partnern sicher und nachvollziehbar möglich. Dokumente werden zwischen berechtigten Personen synchronisiert, geteilt und können gemeinsam in Echtzeit bearbeitet...

Den vollständigen Artikel lesen ...