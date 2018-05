Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) will die Dividende um 50 Prozent auf 30 Cent je Aktie erhöhen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf ab. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,47 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,86 Prozent. Im Jahr 2017 erhielten die Anteilsinhaber eine Dividende von 20 Cent je Aktie. ...

