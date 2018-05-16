SK last day L&S- Indikation Phoenix Solar PS4 0.07 (15.05.) 0.07/ 0.09 11.55% 11:31:50 Hanwha Q Cells M8U1 5.70 (15.05.) 6.22/ 6.42 10.88% 11:37:21 Klondike Gold LBDP 0.15 (15.05.) 0.15/ 0.18 10.00% 11:42:34 Puma PUM 417.00 (15.05.) 441.01/ 441.99 5.88% 11:42:38 Lion E-Mobility LMI 5.38 (15.05.) 5.63/ 5.74 5.67% 11:42:39 AT&S ATS 19.68 (15.05.) 18.84/ 18.90 -4.12% 11:38:41 Ströer SAX 61.20 (15.05.) 58.56/ 58.69 -4.21% 11:42:12 Commerzbank CBK 11.01 (15.05.) 10.53/ 10.53 -4.31% 11:42:36 Mutares AG MUX 14.35 (15.05.) 13.61/ 13.74 -4.70% 11:39:37 Sixt SIX2 115.50 (15.05.) 108.61/ 108.99 -5.80% 11:37:54 Commerzbank 16.05 08:16 FlorianRabe |...Den vollständigen Artikel lesen ...