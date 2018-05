Das Papier des Sportartikelherstellers ist plötzlich wieder ein Kandidat auf den Aufstieg in den MDax. Doch es gibt noch ein großes rechtliches Problem.

Die am Mittwoch in Kraft getretene Scheidung vom französischen Luxusgüterkonzern Kering hat einen Run auf Puma ausgelöst. Die Aktien des Sportartikelherstellers stiegen um mehr als sieben Prozent auf ein Rekordhoch von 447,50 Euro und setzten sich damit an die SDax-Spitze. Kering hatte zuvor mitgeteilt, der Ausstieg aus Puma sei nun vollzogen.

Bei dem bisher mit 86 Prozent beteiligten Luxusgüterkonzern bleiben noch knapp 16 Prozent der Anteile. Die Holdinggesellschaft von Kering-Chef François-Henri Pinault, Artémis, hält rund 29 Prozent an Puma. Die Mehrheit der Papiere ist nun aber im Streubesitz, wodurch die Aktien wieder ein Kandidat für den MDax werden dürften. Die Kering-Aktien legten in Paris 1,4 Prozent zu auf 473,40 Euro.

"Heute ist ...

