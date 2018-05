Nachdem Aufsichtsratschef Werner Brandt erst kürzlich von einem künftigen Wiederaufstieg in den Dax geredet hatte, äußerte sich der designierte Chef von ProSiebenSat.1, Max Conze, auf der am Mittwoch stattfindenden Hauptversammlung nun etwas zurückhaltender und bat die Aktionäre nach den letzten Kursverlusten um Geduld.

"Wenn es uns in drei Jahren nicht gelungen ist, den Aktienkurs klar zu steigern, dann stehe ich Ihnen natürlich Rede und Antwort", so Conze bei dem Anlegertreffen in München. ... (Marco Schnepf)

