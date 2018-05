Der Gaskonzern verkauft seine auf Pflege spezialisierte Tochter an die Deutsche Intensivpflege Holding und optimiert so sein Portfolio.

Vor der Fusion mit Praxair zum weltgrößten Gasekonzern feilt Linde am Portfolio. Die Münchener verkaufen ihre Tochter Linde Remeo Deutschland GmbH an die Deutsche Intensivpflege Holding (DIH). Das Unternehmen mit Sitz in Dresden, von dem sich Linde trennt, ist auf die außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung von Patienten spezialisiert.

Kunden mit Atemwegserkrankungen werden zum Beispiel im Anschluss an eine Behandlung auf der Intensivstation längerfristig in Remeo-Gesundheitszentren ...

