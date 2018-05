Paion hat zuletzt zumindest an den Aktienmärkten wieder für positive Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen schaffte in den vergangenen Handelstagen ein Plus von mehr als 2 % und könnte nun einen Turnaround hinlegen, wie die charttechnischen Experten erklären.

Mit dem 1-Jahres-Tief vom 6. April 2018 in Höhe von 2,20 Euro hatte sich eine Unterstützung herausgebildet, die unbedingt halten sollte. Sofern dies gelingt, zeigt die Erfahrung, dass es anschließend wieder aufwärts gehen könnte. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...